Бродячие собаки в Мурманской области болеют лептоспирозом

Лептоспироз – это остро протекающая инфекционная зоонозная болезнь, возбудителем которой является бактерия рода Leptospira. Более ста видов диких и домашних животных могут быть носителями и служить источником возбудителей лептоспироза.

В диагностический отдел мурманской облветлаборатории с начала года поступило 289 проб для исследования на лептоспироз.

Пробы биоматериала отбирались от безнадзорных и домашних собак, лошадей, лам, мини-пони, коз и свиней.

По результатам проведённых исследований за период с января по сентябрь этого года было выявлено 32 положительные пробы из них: от безнадзорных собак (28 проб серогруппы Icterohaemorrhagiae, 2 пробы серогруппы Grippotyphosa) и 2 пробы от домашних собак (серогруппы Icterohaemorrhagiae).

Основным хозяином и источником возбудителя инфекции являются домашние животные - собаки, свиньи, крупный рогатый скот, овцы, реже козы и лошади, а также пушные звери клеточного содержания - лисицы, песцы, нутрии. Болеют животные любого возраста, но молодые особи более восприимчивы и болезнь у них протекает тяжелее, чем у взрослых.

Во влажной почве, пропитанной мочой, лептоспиры могут оставаться жизнеспособными до нескольких месяцев.

Сохранение жизнеспособности лептоспир на пищевых продуктах - от нескольких часов до не­скольких дней.

При высушивании, под воздействием прямого солнечного света и кипячении лептоспиры погибают практически моментально. К низким температурам лептоспиры весьма устой­чивы и остаются жизнеспособными после длительного замораживания.

В организм человека или животного лептоспиры проникают через незначительные повреждения кожи и неповрежденные слизистые оболочки полости рта, носа, глаз, желудочно-кишечного и мочеполового трактов, сообщает сайт регионального комитета по ветеринарии.

Болезнь характеризуется поражением капилляров, печени, почек, мышц, интоксикацией, сопровождается волнообразной лихорадкой.