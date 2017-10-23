16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Бродячие собаки в Мурманской области болеют лептоспирозом

13:4123 октября 2017Просмотров: 147

Лептоспироз – это остро протекающая инфекционная зоонозная болезнь, возбудителем которой является бактерия рода Leptospira. Более ста видов диких и домашних животных могут быть носителями и служить источником возбудителей лептоспироза.

В диагностический отдел мурманской облветлаборатории с начала года поступило 289 проб для исследования на лептоспироз.

Пробы биоматериала отбирались от безнадзорных и домашних собак, лошадей, лам, мини-пони, коз и свиней.

По результатам проведённых исследований за период с января по сентябрь этого года было выявлено 32 положительные пробы из них: от безнадзорных собак (28 проб серогруппы Icterohaemorrhagiae, 2 пробы серогруппы Grippotyphosa) и 2 пробы от домашних собак (серогруппы Icterohaemorrhagiae).

Основным хозяином и источником возбудителя инфекции являются домашние животные - собаки, свиньи, крупный рогатый скот, овцы, реже козы и лошади, а также пушные звери клеточного содержания - лисицы, песцы, нутрии. Болеют животные любого возраста, но молодые особи более восприимчивы и болезнь у них протекает тяжелее, чем у взрослых.

Во влажной почве, пропитанной мочой, лептоспиры могут оставаться жизнеспособными до нескольких месяцев.

Сохранение жизнеспособности лептоспир на пищевых продуктах - от нескольких часов до не­скольких дней.

При высушивании, под воздействием прямого солнечного света и кипячении лептоспиры погибают практически моментально. К низким температурам лептоспиры весьма устой­чивы и остаются жизнеспособными после длительного замораживания.

В организм человека или животного лептоспиры проникают через незначительные повреждения кожи и неповрежденные слизистые оболочки полости рта, носа, глаз, желудочно-кишечного и мочеполового трактов, сообщает сайт регионального комитета по ветеринарии.

Болезнь характеризуется поражением капилляров, печени, почек, мышц, интоксикацией, сопровождается волнообразной лихорадкой.

Читайте также
В Кандалакше обсудили создание туристического бренда «Беломорье»В аварии на дороге Оленегорск-Ловозеро погиб человекНа ведущую Татьяну Фельгенгауэр напали с ножом в редакции «Эха Москвы»Следующим летом в Арктике состоится первый международный северный яхтенный фестиваль
«Русская аквакультура» приобрела в Норвегии завод по производству мальков красной рыбыВ Мурманске выпускник обокрал школу"Я должна собрать справки, что я не верблюд". Глава региона делает жёсткие заявленияМестные власти разыскивают владельцев гаражейЖитель Колы убил жену в присутствии ребенкаСделали выводы. Аэропорт «Мурманск» закупил новую снегоуборочную технику
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс