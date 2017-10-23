Частичка России останется в сердце каждого. В Сочи завершился Всемирный фестиваль молодёжи и студентов

В Сочи завершился Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Неделя пролетела незаметно, 30 участников разъехались по своим континентам. Напоследок, в олимпийском парке состоялся грандиозный праздничный концерт. С какими настроениями участники расставались, и зачем нужно было объединять молодёжь всех стран - расскажут Лиана Мхитарян и Татьяна Юлусова.

7 дней - мгновение, но оно было ярким и красочным. Неделя, наполненная встречами, концертами, лекциями и множеством знакомств закончилась.



«Это просто песня, но если спеть её всем вместе мир станет общим домом. Сейчас участники в последний раз исполняют гимн 19 Всемирного фестиваля молодёжи и студентов».



Грустно расставаться, но счастье было быть здесь. Все разъедутся по своим континентам, но воспоминания не сотрутся спустя десятилетия.



«У меня очень большие впечатления! Я познакомилась с новыми людьми и многое узнала о культуре разных стран. Это было здорово!»



«Здесь было огромное количество выставок. Каждый город подошёл творчески к тому, чтобы представить свой город».



«Спасибо большое Россия, что пригласила нас в гости! Мероприятий было очень много и все они были очень интересными! Я многое узнала и познакомилась с интересными людьми».



«Калинка-малинка» - эту песню знают и в Англии и в Эквадоре. Праздничный концерт «Россия» открыл костромской ансамбль танца.



Затем гости отправились в путешествие по России. От Владивостока до Калининграда. На огромном экране зрителей познакомили с нашей страной. Во время шоу барабанщиц был представлен и Мурманск.



На шоу «Россия» также выступили знаменитые «Бурановские бабушки», ансамбль «Вайнах» из Чечни, хор из Рязани, камчатский национальный ансамбль. И, вдруг, по центральной площади олимпийского парка вспыхнула волна восторженных криков и аплодисментов. На сцену вышел президент России Владимир Путин.



«Я поздравляю всех, кто принял активное участие в мероприятиях фестиваля. Знаю, что на фестивале царила необычная, абсолютно необычная энергетика. Она царит и на этой площади. Это энергия молодых».

В это время над олимпийским парком парил дирижабль. Все гости посмотрели в небо и в это время было коллективное фото. После шоу «Россия» гостей и участников фестиваля ждала красочная церемония закрытия. Двенадцать тысяч зрителей собрались в Ледовом Дворце «Большой». Танцевальные флешмобы сменялись вдохновляющими речами организаторов и участников. Всех тех, кто подготовил широчайшую программу для того, чтобы Всемирный фестиваль стал опытом, который останется с каждым причастным на всю жизнь.