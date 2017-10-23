Десятки недовольных энерготарифами мурманчан вышли на собрание в Первомайском округе

Улица Крупской в Мурманске. Большая скоба из 6 девятиэтажек. Управляют этими домами жители сами, организовали ТСЖ. 5 лет назад им установили теплопункты и теплосчетчики. Долгое время платили Мурманской ТЭЦ не по нормативам, а конкретно за потребленное тепло. Люди были довольны. Говорят, экономили огромные деньги. В этом же году им сообщили, что за тепло вновь придется платить по нормативам. А разница существенна.

Ирина Медведева, председатель ТСЖ «На Крупской»: «Так, приблизительно 3484 гигакалории начислено Мурманской ТЭЦ, это я посчитала уже, это вот приблизительно, там десятки гигакалорий. Я посчитала, сколько по счетчикам у нас - 2848 выходит. Это разница в тысячу гигакалорий выливается в умножьте на тариф на 3 тысячи 316 рублей 33 копейки и получается где-то около 2 миллионов у нас этот баланс».



Это цифры для всех 6 девятиэтажек в сумме. Люди говорят, что все эти годы, сэкономленные деньги они тратили на ремонт домов, на их благоустройство. Решили, что лучше не уменьшать ежемесячные платежи, а улучшать жилищные условия. Теперь все это в прошлом.



Ирина Медведева, председатель ТСЖ «На Крупской»: «Нам придется в конце года решать вопрос, как вот эти миллионы раскидать на людей, что бы оплатить образовавшуюся, хотя бы частично погасить задолженность перед ТЭЦ».

«Почему все лезут в наш карман? Здесь, вот у нас, живут большинство пенсионеров. Пенсии мизерные. Пенсии сравняли со средней полосой. Зарплаты тоже со средней полосы. А с нас дерут бешеные деньги».



Причина, почему несколько лет учитывали показания тепловых счетчиков, а сейчас перестали, банальна. Домов в скобе 6, а теплопунктов и счетчиков по 3. Получается 1 теплопункт и счетчик на 2 дома. Раньше это всех устраивало, такую установку согласовала и сама Мурманская ТЭЦ. В этом же году закон изменился.



Александр Парский, директор по сбыту ПАО «Мурманская ТЭЦ»: «Смысл этих изменений. Потребление должно выставляться равномерно по году. Учет должен вестись по прибору учета, который должен мерить потребление только 1 дома. Поскольку ТСЖ на Крупской прибор мерил потребление более 1 дома, они все были исключены из учета и начисления ведутся по нормативам в отношении их домов».



Всего в Мурманске более 240 домов в подобной ситуации. Устанавливали приборы учета тепла в них по специальным программам. Тратились сотни миллионов рублей из бюджетов разных уровней. Сейчас получается, что деньги просто выкинули. Кстати, в Мурманской ТЭЦ не согласны с тем, что жители домов на Крупской серьезно экономили благодаря этим приборам.



Александр Парский, директор по сбыту ПАО «Мурманская ТЭЦ»: «Порядок такой, в целом по ТСЖ начисления за 2016 год, когда был еще приборный учет, до изменений в законодательство, составил 14,3 миллиона рублей. В этом году с учетом, что будет равномерное начисление по году до конца года, потребление составит порядка 14,6 миллионов рублей. То есть суммы как вы видите сопоставимые. Задолженность ТСЖ данного в настоящее время составляет 6,5 миллионов рублей. Порядка 5 платежных периодов».



Если люди хотят снова платить по установленным приборам учета, то из ситуации есть несколько выходов. В ТЭЦ говорят, что люди могут обратиться в суд и доказать, что дома и вставки являются единой конструкцией. Если такое решение будет, то теплосчетчики вновь будут учитывать. Так же люди могут за свой счет установить недостающие приборы, но это огромная сумма. Для такого дооборудования жителям ТСЖ на Крупской придется собрать около 3 миллионов рублей.