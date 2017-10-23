Корт, сетка, четыре игрока с ракетками: да это же теннис! - скажете вы и окажетесь правы, но только наполовину. Если приглядеться, то можно заметить отличия: поле меньше, сетка ниже, да и ракетки другие. Это падел - теннис.

Сергей Федотов, тренер спортивных игр фитнес-клуба X-Fit: «Падел-теннис достаточно молодой вид спорта, в котором сочетаются как большой теннис, так настольный теннис и, даже, сквош. В Падел-теннис можно научиться играть любому даже за 15 минут. И в падел-теннис играют как взрослые, так и дети».

Играть можно вдвоём, или вчетвером. Правила тут почти такие же, как и в большом теннисе: если мяч дважды ударится о корт на одной из его половин, то команда на другой стороне зарабатывает очко.

Полина Пакулева, гость фитнес-клуба X-Fit: «Я бы посоветовала эту игру своим друзьям, потому что даже в первый раз это очень интересно и увлекательно. А активно проводить время это тоже очень хорошо».



Наталья Некрасова, гость фитнес-клуба X-Fit: «Падел-теннис это отличная тренировка: пришел с семьёй, отдохнул. Мы в первый раз, и нам очень понравилось».



Я не привык верить на слово, всё проверяю на себе. Да и стоять на месте, глядя на теннисистов, просто невыносимо: я тоже хочу поиграть!

Никогда до этого я в теннис не играл. И первые удары даются с трудом. Но уже через пять минут я начал уверенно отбивать простые подачи и отправлять мяч на ту сторону поля.

«Paddle» по-английски означает «весло». Это связано с формой ракетки. Несмотря на свой массивный вид, она намного легче ракетки для бадминтона или тенниса. Она весит примерно как ракетка для пинг-понга.

Порой партию выигрывает не тот, кто хорошо умеет отбивать мяч, а тот, кто круто подаёт.



«Давление в шариках пониженное, не как в большом теннисе. За счет этого снижается скорость полёта мяча и отскок. Для подачи, например, достаточно отпустить мяч с высоты плеча и ударить!»

В это сложно поверить, но через 15-20 минут я уже научился здорово управляться с ракеткой и мячом. А еще я здорово устал: падел-теннис даёт хорошую общую и кардио-нагрузку. Игрок тренирует ловкость, скорость, меткость. Да и вообще падел-тенис это просто, доступно и весело. Рекомендую всем.



Аренда корта на час обходится всего лишь в 900 рублей. Поэтому играть, например, вчетвером выходит совсем недорого. И вовсе не обязательно иметь клубную карту «X-fit».