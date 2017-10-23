Местные власти разыскивают владельцев гаражей

Управление Первомайского округа администрации Мурманска просит в течение месяца представить документы на строения и занимаемые земельные участки в отдел по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству.

– гаражные строения, расположенные в районе многоквартирного дома № 150/1 по пр. Кольскому;

– ограждение земельного участка, расположенного в районе многоквартирных домов №№ 2, 4 по ул. Фестивальной.

Документы необходимо предоставить по адресу пр. Кольский, д. 129/1, кабинет 211, контактные телефоны 53-94-63, 53-94-50.

При отсутствии заявленных прав управлением округа будет решаться вопрос об освобождении земельных участков от указанных объектов, сообщает пресс-служба администрации Мурманска.