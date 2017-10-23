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Молодежь из Мурманской области завоевала награды на ВФМС в Сочи

11:3023 октября 2017Просмотров: 18

Мурманская область завершила участие во Всемирном фестивале молодёжи и студентов, который проводился с 14 по 22 октября в Сочи. Регион представляли делегации участников и волонтёров в составе 45 и 36 человек соответственно.

Ежедневно мурманчане посещали лекции и мастер-классы известных российских и зарубежных спикеров, знакомились с представителями делегаций разных стран и участвовали в культурной и спортивной программе. 

21 октября прошла церемония закрытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Грандиозное шоу «Россия» познакомило собравшихся с культурным многообразием народов, населяющих нашу страну, а затем в Ледовом дворце «Большой» прошло итоговое представление, главными героями которого стали сами участники форума. 

Представители Мурманской области не уехали с фестиваля без наград. Мурманчанка Екатерина Толмачева выиграла массовый забег среди участников фестиваля на дистанции 4000 метров, Артём Селивёрстов из Ковдора и Алина Васенёва из Мурманска стали призёрами экстремального заезда на велосипедах; Роман Карлов из Полярных Зорь в составе межрегиональной команды стал «бронзовым» призёром турнира по популярной многопользовательской игре «World of Tanks».

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