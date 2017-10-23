Мурманская транспортная прокуратура добивается предотвращения загрязнения в водоохранных зонах

Транспортной прокуратурой выявлены нарушения на водном транспорте.

Мурманской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения закона по предотвращению загрязнения в водоохранных зонах, в ходе которой выявлены нарушения на морском судне «Одиссей-1» (судовладелец – фирма «Зигранд»).

Как выяснилось, на данном судне не соблюдаются требования экологического законодательства (в судовых документах отсутствуют записи об отличительном знаке пломбы после опломбирования системы загрязненных вод, которые образуются в результате конденсата, охлаждения двигателей и агрегатов; новые члены экипажа судна не ознакомлены с планом управления мусором, которому должны следовать; ответственное лицо за выполнение плана управления мусором не назначено).

В этой связи мурманским транспортным прокурором директору предприятия «Зигранд» внесено представление, сообщает сайт северо-западной транспортной прокуратуры.

Ход его рассмотрения и устранения выявленных нарушений находится на контроле.