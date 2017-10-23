16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Мурманская транспортная прокуратура добивается предотвращения загрязнения в водоохранных зонах

15:4223 октября 2017Просмотров: 61

Транспортной прокуратурой выявлены нарушения на водном транспорте.

Мурманской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения закона по предотвращению загрязнения в водоохранных зонах, в ходе которой выявлены нарушения на морском судне «Одиссей-1» (судовладелец – фирма «Зигранд»).

Как выяснилось, на данном судне не соблюдаются требования экологического законодательства (в судовых документах отсутствуют записи об отличительном знаке пломбы после опломбирования системы загрязненных вод, которые образуются в результате конденсата, охлаждения двигателей и агрегатов; новые члены экипажа судна не ознакомлены с планом управления мусором, которому должны следовать; ответственное лицо за выполнение плана управления мусором не назначено).

В этой связи мурманским транспортным прокурором директору предприятия «Зигранд» внесено представление, сообщает сайт северо-западной транспортной прокуратуры.

Ход его рассмотрения и устранения выявленных нарушений находится на контроле.

Читайте также
В краеведческом музее откроется выставка агитационных плакатов советского времениВ Первомайском округе Мурманска восстанавливают электроснабжениеВ России начал работу фонд защиты прав граждан - участников долевого строительстваМинприроды России намерено стимулировать приток молодых кадров
Первый замгубернатора Алексей Тюкавин принял участие в V Международном форуме в АрхангельскеВ Кандалакше обсудили создание туристического бренда «Беломорье»В аварии на дороге Оленегорск-Ловозеро погиб человекНа ведущую Татьяну Фельгенгауэр напали с ножом в редакции «Эха Москвы»Бродячие собаки в Мурманской области болеют лептоспирозомСледующим летом в Арктике состоится первый международный северный яхтенный фестиваль
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс