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На Северном флоте начался чемпионат по волейболу

09:4523 октября 2017Просмотров: 78

В универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» главной базы Северного флота – города Североморска состоялось торжественное открытие первого за многие годы Чемпионата флота по волейболу.

Церемония прошла под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова, который приветствовал команды волейболистов и принял парад участников соревнований.

Командующий отметил важность проведения спортивных мероприятий подобного уровня для пропаганды здорового образа жизни военнослужащих и совершенствования их физической подготовки.

В нынешнем чемпионате принимают участие 9 команд основных объединений и соединений флота: подводных сил, Кольской флотилии разнородных сил, армии ВВС и ПВО, армейского корпуса, дивизии ракетных кораблей и материально-технического обеспечения.

Первые игры состоялись в Североморске на двух волейбольных площадках УСТК «Старт». Всего будет проведено 36 матчей на базе спортивных комплексов в трёх гарнизонах флота: Североморске, Гаджиево и Полярном.

Завершится чемпионат в субботу 28 октября награждением победителей и призёров. Торжественная церемония также состоится в УСТК «Старт» главной базы Северного флота.

Фото: пресс-служба Северного флота

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