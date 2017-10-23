На Северном флоте начался чемпионат по волейболу

В универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» главной базы Северного флота – города Североморска состоялось торжественное открытие первого за многие годы Чемпионата флота по волейболу.

Церемония прошла под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова, который приветствовал команды волейболистов и принял парад участников соревнований.

Командующий отметил важность проведения спортивных мероприятий подобного уровня для пропаганды здорового образа жизни военнослужащих и совершенствования их физической подготовки.

В нынешнем чемпионате принимают участие 9 команд основных объединений и соединений флота: подводных сил, Кольской флотилии разнородных сил, армии ВВС и ПВО, армейского корпуса, дивизии ракетных кораблей и материально-технического обеспечения.

Первые игры состоялись в Североморске на двух волейбольных площадках УСТК «Старт». Всего будет проведено 36 матчей на базе спортивных комплексов в трёх гарнизонах флота: Североморске, Гаджиево и Полярном.

Завершится чемпионат в субботу 28 октября награждением победителей и призёров. Торжественная церемония также состоится в УСТК «Старт» главной базы Северного флота.

Фото: пресс-служба Северного флота