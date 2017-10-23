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На Северном флоте создан первый полигон горной подготовки

10:3023 октября 2017Просмотров: 93

На Северном флоте начал работу учебно-тренировочный комплекс горной подготовки военнослужащих сухопутных и береговых войск.

Он расположен в Мурманской области недалеко от пункта постоянной дислокации бригады морской пехоты и был создан силами личного состава соединения в соответствии с требованиями по обучению основам альпинизма и преодолению препятствий в горной местности.

На комплексе уже прошло первое учебно-методическое занятие с демонстрацией полученных навыков горной подготовки военнослужащих разведывательного батальона морской пехоты, сообщает пресс-служба Северного флота. 

Морские пехотинцы преодолевали реку по навесной переправе в полном снаряжении со штатным оружием, осуществляли подъем по вертикальной стене и отрабатывали спуск и подъем по крутой наклонной поверхности скалы при помощи верёвочных перил.

Практические действия в горной местности требуют от личного состава высокой сосредоточенности, хорошей физической и психологической подготовленности. Альпинизм является одним из технически сложных и травмоопасных видов спорта. Особое внимание при выполнении упражнений военнослужащими уделяется правильности использования страховочных систем.

Горная подготовка наряду с воздушной десантной, огневой, морской десантной и физической подготовкой войдёт в комплекс обучения бойцов разведывательных и специальных подразделений морской пехоты, сухопутных и береговых войск, а также отрядов по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота уже в новом учебном году. Использовать полигон горной подготовки планируется круглогодично.

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