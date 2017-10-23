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«Норникель» объединяет структуры IT-безопасности промышленных предприятий России

11:3123 октября 2017Просмотров: 28

В Москве состоялось первое заседание клуба «Безопасность информации в промышленности» (БИП-Клуб), неформального объединения руководителей подразделений информационной безопасности российских предприятий индустриального сектора экономики. Инициатором создания клуба выступил «Норникель».

В работе клуба приняли участие представители таких компаний, как «Северсталь», «Энел Россия», НЛМК, «Уралвагонзавод», «Полюс Золото», «ЛУКОЙЛ» и др.

Открывая заседание, вице-президент — руководитель блока корпоративной защиты «Норникеля» Владислав Гасумянов отметил важность формирования качественно новой коммуникационной площадки и назвал участников клуба «интеллектуальным центром разработки перспективных стратегий киберзащиты отечественной промышленности — эффективных, экономически проработанных и гибко адаптируемых к новым реалиям и угрозам».

«В условиях цифровой экономики корпоративные подразделения IT-безопасности выполняют функции первого рубежа защиты активов и обеспечения бесперебойности технологических процессов. Недавние вирусные атаки на промышленные предприятия показали, насколько важна ваша работа как для акционеров и руководства представляемых вами компаний, так и для укрепления национальной системы экономической безопасности в целом», подчеркнул он.

Основной темой обсуждения стал проект разработанной «Норникелем» Хартии информационной безопасности критических объектов промышленности, направленной против использования информационно-коммуникационных технологий в целях недобросовестной конкуренции и нанесения ущерба объектам промышленности. Участники совещания констатировали глубокую проработку проекта и согласились представить свои замечания на следующем заседании клуба.

В ходе работы клуба также были затронуты такие темы, как экономика и бюджетирование процессов IT-безопасности на крупных промышленных предприятиях, технологии блокчейн и криптовалюты в промышленности и возможность межкорпоративного взаимодействия в случаях массированных кибератак.

По словам члена совета БИП-Клуба, советника генерального директора «Северсталь Менеджмент» Александра Кириллова, в условиях затяжной нестабильности на мировых рынках и обострения конкурентной борьбы, крайне важна кооперация отечественных промышленных компаний, тем более в такой важной сфере, как информационная безопасность.

«Современная индустрия высокотехнологична, что подразумевает соответствующий уровень и техническое обеспечение защиты производственных процессов. Все эти вопросы в дальнейшем мы и намерены обсуждать в рамках клуба», — отметил он.

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