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Новые автобусы получат еще четыре образовательных учреждения Мурманской области

16:4523 октября 2017Просмотров: 61

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Марина Ковтун затронула тему закупки школьных автобусов для школ региона.

Как отметила глава региона, в текущем году за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов приобретено пять школьных автобусов, в том числе два для Печенгского района, по одному для Кольского района и Полярных Зорь, и ещё один автобус – для Апатитского детского дома имени Булычёва.

Общий объём финансирования на эти цели составил более 12 млн рублей, из которых 10,6 млн – деньги области, и ещё 1,5 млн – средства местных бюджетов.

«Кроме того, до конца года запланирована поставка в область ещё четырёх школьных автобусов вместимостью 22-24 места, приобретаемых за счёт средств федерального бюджета. Принято решение передать по одному автобусу в муниципальную собственность Кольского и Ковдорского районов, города Апатиты и оперативное управление областного учреждения – Кандалакшской коррекционной школы-интерната», – сообщила Марина Ковтун.

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