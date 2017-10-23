Первый замгубернатора Алексей Тюкавин принял участие в V Международном форуме в Архангельске

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин представил предложения Мурманской области на заседании Рабочей группы «Развитие промышленности и технологий» в составе госкомиссии по вопросам развития Арктики, которое состоялось в рамках V Международного форума «Арктические проекты – сегодня и завтра» в Архангельске.

В обсуждении вопросов повестки заседания рабочей группы под председательством заместителя министра промышленности и торговли России Василия Осьмакова также принимали участие представители Минэкономразвития России, Минтранса России, арктических субъектов Российской Федерации и другие.

Ключевой темой мероприятия была дальнейшая реализация государственной программы России «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» и инфраструктурное обеспечения опорных зон развития в Арктике, в том числе и Кольской опорной зоны.

В рамках заседания рабочей группы рассмотрены вопросы удовлетворения потребностей проектов, предложенных регионом в рамках Кольской опорной зоны развития, в транспортной инфраструктуре, а также в дополнительных мерах господдержки, таких как установление льготных условий ценообразования на энергоресурсы, снижение суммы разового платежа за пользование недрами и предоставление недропользователям рассрочки по его уплате, а также распространение на территории Арктической зоны России особого порядка исчисления налога на добычу полезных ископаемых, сообщает сайт регионального Минэкономразвития.

Председательствующий на заседании рабочей группы замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков поддержал предложение Мурманской области по установлению льготных условий ценообразования на объёмы электроэнергии, потребляемые сверх сформированного при конкурентном отборе мощности баланса потребления