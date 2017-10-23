Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 23 октября 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Глава региона лично выразила свою позицию по поводу следствия в отношении чиновников правительства.



Поставили счетчики на тепло, но людей вновь заставляют платить по нормативам. Жители ТСЖ вышли на улицу, чтобы высказать недовольство.



Сделали выводы и закупили новую технику. Готов ли к предстоящей зиме мурманский аэропорт?

