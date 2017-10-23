Сделали выводы и закупили новую технику. Готов ли к предстоящей зиме мурманский аэропорт?

Сделали выводы и закупили новую технику. Сегодня в мурманском аэропорту рассказали о том, как идет подготовка к наступающей зиме. Вместе с журналистами работу оценил и министр транспорта региона Дмитрий Соснин.

Парк снегоуборочной техники аэропорта «Мурманск» пополнился двумя новыми машинами на базе «Мерседес». Большие, современные и эффективные. Возможно, именно этого не хватило прошлой зимой.



У многих пассажиров еще свежи январские воспоминания, когда своих рейсов в здании аэровокзала ждали сотни человек. Из-за обильных снегопадов взлетную полосу просто не успевали чистить, и задержки составляли от трех часов до нескольких дней. Теперь, по словам руководства аэропорта, таких проблем не будет.



Андрей Осипов, генеральный директор аэропорта «Мурманск»: «Не должно быть задержек, потому что мы усилили технику, наши мощности производственные. Поэтому будем смотреть. Понятное дело, если будет идти дождь, и потом все намерзнет, то какое-то время, конечно, придется потратить».



Длина «взлетки» в Мурманске два с половиной километра, чтобы очистить ее от снега требуется около 40 минут.



Сергей Яценко, бригадир водителей третьей смены аэропорта «Мурманск»: «Если снег, то мы беспрерывно очищаем взлетную полосу, так же и место стоянки. Как поступает команда от аэродромного мастера, так мы и выезжаем. В принципе, техника всегда в боевой готовности».



«Техника, которая этой зимой будет очищать взлетную полосу в мурманском аэропорту не только современней, но и более продуктивная. Если сравнить длину отвала старой техники - она около трех метров - с новой, то новая почти в два раза больше».



Плюсы новых машин не только в характеристиках, но и в количестве функций. Они не просто сгребают снег, они вычищают его щеткой, остатки сдувают сжатым воздухом. А со льдом на воздушных судах будет бороться еще одна противообледенительная машина.



Андрей Осипов, генеральный директор аэропорта «Мурманск»: «В прошлом году у нас была проблема, когда сломалась машина, вторая машина у нее тоже были сбои. Сейчас купили третью, новую современную, с хорошей производительностью, поэтому будем надеяться, что будет все хорошо».



Дмитрий Соснин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «В этот раз аэропорт готов гораздо лучше к зиме к предстоящей. Я думаю, тут как раз опыт уже, хоть он и был достаточно негативным, но сделаны правильные выводы».



Также министр транспорта отметил, что никто не сможет дать стопроцентную гарантию, что будущей зимой аэропорт не закроется ни на минуту. Все-таки, мы живем в арктической зоне, и северная погода бывает весьма изменчива, главное, чтобы к этому максимально подготовиться.