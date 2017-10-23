Следующим летом в Арктике состоится первый международный северный яхтенный фестиваль

Фестиваль будет проходить на парусно-моторных яхтах в июле - августе 2018 года по маршруту: Буде - Тромсе - Варде - Киркенес - Мурманск - Архангельск - Соловецкий архипелаг - Архангельск - Мурманск - Тромсе.

Как сообщил министр экономического развития Архангельской области Семен Вуйменков, он будет приурочен к 25-летию с момента начала деятельности Баренцева/Евроарктического региона (территорий Норвегии, Швеции, Финляндии и России вокруг Баренцева моря).

«В 2018 году Баренцев процесс отметит свое 25-летие. Проведение в юбилейный год первого Северного яхтенного фестиваля станет ярким и знаковым мероприятием, которое позволит привлечь внимание органов государственной власти к огромному потенциалу и проблемам развития северных территорий. Реализуя этот проект, мы наглядно показываем туристический потенциал арктических территорий, демонстрируем недооцененные возможности развития индустрии яхтинга на русском Севере», - сказал Вуйменков.

В пунктах захода фестиваля будут проходить встречи с администрациями регионов и муниципалитетов, бизнес-сообществами, яхтсменами, общественностью, творческими коллективами, а также круглые столы на тему «Реалии и перспективы международного яхтенного туризма в бассейне Баренцева и Белого морей, привлечение инвестиций в береговую инфраструктуру яхтинга».

Отдельный пункт программы - торжественный парад яхт вдоль побережий городов.

«Развитие туризма повлечет за собой и улучшение транспортной инфраструктуры, появятся новые ниши для малого и среднего предпринимательства, причем результатом станет появление сразу нескольких точек роста от разработки туристических маршрутов и строительства гостевых домов до открытия магазинов и производства традиционных северных сувениров», - отметил Вуйменков.

Сотрудничество в Баренцевом регионе начато в 1993 году в Киркенесе (Норвегия).

Регион состоит из 13 округов или аналогичных субрегиональных единиц в Норвегии, России, Финляндии и Швеции, сообщает ТАСС.

В Баренцевом регионе проживает около 5,5 млн человек. Крупнейшим городом в Баренц-регионе является Архангельск (Россия) - 350 тыс. жителей.