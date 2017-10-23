В аварии на дороге Оленегорск-Ловозеро погиб человек

Сегодня в 11:45 на 73 км автодороги Оленегорск-Ловозеро водитель автомобиля «Форд Фьюжн», двигаясь со стороны Ловозера в сторону Ревды, по неизвестной причине выехал на «встречку» с последующим съездом в левый придорожный кювет.

В результате ДТП водитель – мужчина 1954 года рождения – погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Пассажир легкового автомобиля не пострадала, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.