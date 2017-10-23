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В Кандалакше обсудили создание туристического бренда «Беломорье»

14:3823 октября 2017Просмотров: 25

18 октября в администрации Кандалакши при поддержке Центра кластерного развития Мурманской области состоялся круглый стол «Зонтичный бренд как инструмент продвижения туристских преимуществ» для участников туристско-рекреационного кластера «Беломорье».

В работе круглого стола приняло участие более 20 предпринимателей и руководителей предприятий туриндустрии Кандалакшского и Терского районов.

В ходе мероприятия руководитель московской компании «Point – Точка развития» Наталья Рыбальченко рассказала присутствующим о важности брендирования, привела примеры работы с северными территориями, кластерами и малыми городами.

Во время практической части участники кластера разделились на три группы и под руководством бренд-стратега работали над созданием туристического бренда ТРК «Беломорье», сообщает официальный региональный туристический портал.

Все предложения по развитию туризма, полученные в ходе круглого стола, приняты агентством «Point – Точка развития» во внимание и будут использованы в дальнейшей работе по продвижению кластера и формированию туристических продуктов.

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