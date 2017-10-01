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В Кандалакше обсудили создание туристического бренда «Беломорье»Сегодня, 14:38260В аварии на дороге Оленегорск-Ловозеро погиб человекСегодня, 14:161480На ведущую Татьяну Фельгенгауэр напали с ножом в редакции «Эха Москвы»Сегодня, 13:481140Бродячие собаки в Мурманской области болеют лептоспирозомСегодня, 13:411470Следующим летом в Арктике состоится первый международный северный яхтенный фестивальСегодня, 13:241010
«Русская аквакультура» приобрела в Норвегии завод по производству мальков красной рыбыСегодня, 12:591210«Норникель» признан компанией года в области конкурентных закупокСегодня, 12:451150В Мурманске выпускник обокрал школуСегодня, 12:362620"Я должна собрать справки, что я не верблюд". Глава региона делает жёсткие заявленияСегодня, 12:318940Местные власти разыскивают владельцев гаражейСегодня, 12:282510
Житель Колы убил жену в присутствии ребенкаСегодня, 12:173970Сделали выводы. Аэропорт «Мурманск» закупил новую снегоуборочную техникуСегодня, 12:152370Все это травля и заказ. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун опасается усиления давления на нее лично и на ее семьюСегодня, 11:4521360«Норникель» объединяет структуры IT-безопасности промышленных предприятий РоссииСегодня, 11:311320Молодежь из Мурманской области завоевала награды на ВФМС в СочиСегодня, 11:302000В посёлке Оленья Губа состоялась закладка камня в основание фундамента под строительство нового храмаСегодня, 11:15163028 октября в Мурманске пройдет встреча с писателем Юрием ПоляковымСегодня, 11:00166020-летний мурманчанин украл шуруповерт из гипермаркетаСегодня, 10:452170На Северном флоте создан первый полигон горной подготовкиСегодня, 10:301780В Мурманске ночью сгорели два автомобиляСегодня, 10:153270Губернатор Марина Ковтун выразила соболезнования в связи со смертью Владимира СелинаСегодня, 10:004170На Северном флоте начался чемпионат по волейболуСегодня, 09:452100Вовремя: эпидемия агрессии? Что делать?Сегодня, 09:421410В Мурманской области ожидается мокрый снег и ветерСегодня, 09:302260
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