В Мурманске выпускник обокрал школу

В дежурную часть мурманской полиции обратился директор одной из школ, расположенных на территории Мурманска, с заявлением о краже из помещения лаборантской моноблока с клавиатурой и компьютерной мышью.

Общая сумма имущественного ущерба составила 33 300 рублей.

Выясняя обстоятельства совершения преступления, полицейские выяснили, что злоумышленник проник в помещение лаборантской, разбив окно.

Полицейские отсмотрели записи камеры видеонаблюдения, установленной в помещении учебного заведения.

На одной из записей оперативники увидели, что данное преступление совершили двое молодых людей.

Директор учебного заведения узнала в одном из преступников бывшего учащегося школы.

Эксперт снял отпечатки пальцев и другие следы, оставленные злоумышленниками на месте преступления.

Ориентировка с приметами подозреваемых была передана нарядам полиции.

Нарядом вневедомственной охраны были задержаны двое 19-летних мурманчан, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности.

В квартире одного из подозреваемых было изъято похищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.