16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманске выпускник обокрал школу

12:3623 октября 2017Просмотров: 107

В дежурную часть мурманской полиции обратился директор одной из школ, расположенных на территории Мурманска, с заявлением о краже из помещения лаборантской моноблока с клавиатурой и компьютерной мышью.

Общая сумма имущественного ущерба составила 33 300 рублей.

Выясняя обстоятельства совершения преступления, полицейские выяснили, что злоумышленник проник в помещение лаборантской, разбив окно.

Полицейские отсмотрели записи камеры видеонаблюдения, установленной в помещении учебного заведения.

На одной из записей оперативники увидели, что данное преступление совершили двое молодых людей.

Директор учебного заведения узнала в одном из преступников бывшего учащегося школы.

Эксперт снял отпечатки пальцев и другие следы, оставленные злоумышленниками на месте преступления.

Ориентировка с приметами подозреваемых была передана нарядам полиции.

Нарядом вневедомственной охраны были задержаны двое 19-летних мурманчан, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности.

В квартире одного из подозреваемых было изъято похищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Читайте также
«Русская аквакультура» приобрела в Норвегии завод по производству мальков красной рыбы"Я должна собрать справки, что я не верблюд". Глава региона делает жёсткие заявленияМестные власти разыскивают владельцев гаражейЖитель Колы убил жену в присутствии ребенка
Сделали выводы. Аэропорт «Мурманск» закупил новую снегоуборочную техникуВсе это травля и заказ. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун опасается усиления давления на нее лично и на ее семьюМолодежь из Мурманской области завоевала награды на ВФМС в СочиСеверный Характер – 2017. Обзор конкурсных работВ посёлке Оленья Губа состоялась закладка камня в основание фундамента под строительство нового храмаМетеорит, который обманул всех. Путешествие по Праге продолжается
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс