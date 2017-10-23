В Первомайском округе Мурманска восстанавливают электроснабжение

Сегодня в 15:12 часов на подстанции ПС-4 произошло отключение оборудования. В результате инцидента частично ограничено электроснабжение потребителей в Первомайском округе. Всего обесточены оказались 402 многоквартирных дома.

Пользователи в соцсетях сообщали о том, что электричество пропало, как в городских квартирах, так и торговых центрах. Также не работали некоторые светофоры и остановились троллейбусы.

Ремонтные бригады ПАО «МРСК Северо-Запада» выехали на место происшествия. Социально-значимые объекты переводятся на работу от резервных источников. Движение троллейбусов маршрута №4 осуществляется по ул. Щербакова.

Организована оперативная работа.