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В посёлке Оленья Губа состоялась закладка камня в основание фундамента под строительство нового храма

11:1523 октября 2017Просмотров: 49

19 октября в посёлке Оленья Губа состоялась закладка камня в основание фундамента под строительство храма в честь святого благоверного великого князя Александра Невского.

Закладкой и освящением камня в основание нового храма ознаменовалось завершение первого этапа строительства в Оленей Губе.

Об этом сообщает официальный сайт Североморской епархии. 

Чин освящения совершил епископ Североморский и Умбский Митрофан в сослужении секретаря епархиального управления протоиерея Александра Козачука, настоятеля прихода во имя св. блгв. великого князя Александра Невского п.Оленья Губа протоиерея Леонида Сулоева, настоятеля прихода храма св. вмч. Георгия Победоносца г. Снежногорска протоиерея Дионисия Иванова, иеродиакона Феодорита (Линкова).

Напомним, что первая Божественная Литургия с Архиерейским служением в истории гарнизона Оленья Губа состоялась 24 ноября 2015 года. С этого момента началась подготовка к строительству полноценного храма во имя святого князя-воина Александра Невского. Первый этап строительства завершился в конце сентября 2017 года.

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