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В Североморске открыли народный сквер

20:0323 октября 2017Просмотров: 58

В Североморске стало больше мест для отдыха горожан. В микрорайоне Авиагородок в минувшие выходные открыли сквер «Народный». Создан он по программе «Инициативное бюджетирование», то есть построить этот сквер захотели сами жители авиагородка.

Музыка, танцы, яркие шарики, и для взрослых и для детворы этот день особенный. Ждали открытия сквера люди с нетерпением, волновались. Ведь в этот проект они вложили собственные средства.

«Был же пустырь заброшенный, а сейчас приятно сидеть, пройти вечером и пожилые и молодежь, на скамеечках, светло, ну приятно».

Наталья Власова, жительница Североморска: «Здесь достаточно много собирается молодёжи по вечерам, такое место, очень мамочек гуляет с колясками».

Наталья Иванова, жительница Североморска: «Хотелось бы еще побольше немножко. Но вообще, конечно, здесь можно и с детками и посидеть и поиграть».

«Инициативное бюджетирование» - программа новая, подразумевает совместное финансирование социально значимых проектов. Для создания сквера, из областного бюджета выделили 1,5 миллиона рублей, от Североморска - более полумиллиона, почти 300 тысяч на проект выделил спонсор и более 200 тысяч собрали сами жители города.

Елена Завгородняя, член инициативной группы жителей Североморска: «Были люди, которые с охотой и с инициативой вкладывали деньги, сейчас вы видите результат, потому что были вложения даже более тысячи, были дети, были люди пожилого возраста, которые с вдохновением участвовали в этом проекте».

Самым активным и инициативным пришлось нелегко, в начале люди с недоверием отнеслись к идее сбора денег на новый сквер. Как и куда будут потрачены собранные средства, им терпеливо объясняли руководители инициативной группы.

Игорь Стародумов, руководитель инициативной группы жителей Североморска: «Изменить общественное мнение и отношение к этому проекту, он подразумевает софинансирование, поэтому люди неоднозначно к нему относились, каждому приходилось объяснять, рассказывать для чего это, чтобы больше людей принимало участие, для чего, чтобы самый интересный проект выбрать».

Всем, кто участвовал в создании сквера, собирал средства, кто был не равнодушен к новому проекту, в день открытия предложили оставить отпечатки своих ладоней в основании своеобразного памятного знака - валуна, который создал немало хлопот при строительстве.

Новый комфортный сквер - настоящая радость для жителей авиагородка. Но ведь главное, чтобы жители относились к нему бережно и на долгие годы сохранили то, во что вложили собственные деньги.

Глава Североморска поблагодарил жителей города за поддержку и участие в проекте. Для активных участников инициативной группы и спонсоров - грамоты.

Владимир Евменьков, глава ЗАТО Североморск: «А от себя хочу добавить, что вот этот ваш первый шаг, он городом будет поддержан, уже есть проект на развитие этого парка дальше, на установление здесь детских игровых площадок, я вам обещаю, что мы это дальше продолжим».

Работа по развитию сквера в авиагородке продолжится уже будущей весной, когда сойдет снег.

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