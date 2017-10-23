В Вологодской области волк загрыз 14 овец за ночь

Волк загрыз 14 домашних животных в Вожегодском районе Вологодской области за одну ночь.

Об этом сообщает «Медиа Центр».

ЧП произошло в деревне Тавенга на прошлой неделе. В шестом часу утра собака громким лаем разбудила обитателей одного из домов.

Войдя в хлев, мужчина обнаружил мёртвых и раненых животных. Вероятно, волк забрался через открытое окно. Хищник утащил через него двух ягнят. Их останки были обнаружены неподалёку.

Также лесной разбойник убил пять овец и семерых покусал, так что хозяину в спешном порядке пришлось их забивать.