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В Вологодской области волк загрыз 14 овец за ночь

18:3723 октября 2017Просмотров: 81

Волк загрыз 14 домашних животных в Вожегодском районе Вологодской области за одну ночь.

Об этом сообщает «Медиа Центр».

ЧП произошло в деревне Тавенга на прошлой неделе. В шестом часу утра собака громким лаем разбудила обитателей одного из домов.

Войдя в хлев, мужчина обнаружил мёртвых и раненых животных. Вероятно, волк забрался через открытое окно. Хищник утащил через него двух ягнят. Их останки были обнаружены неподалёку.

Также лесной разбойник убил пять овец и семерых покусал, так что хозяину в спешном порядке пришлось их забивать.

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