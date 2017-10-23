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Все это травля и заказ. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун опасается усиления давления на нее лично и на ее семью

11:4523 октября 2017Просмотров: 1361

В эти минуты в правительстве Мурманской области глава региона проводит брифинг.

Она заявила журналистам, что  считает нужным лично выразить свою позицию по поводу следствия в отношении чиновников правительства и  ареста бывшего вице-губернатора  Игоря Бабенко.

Марина Ковтун заявила, что губернатор не вправе комментировать следствие.  И до решения суда никто не имеет право выносить решение.

По ее словам, в правительстве региона испытывают давление со стороны следствия.

В блоги «сливается» информация о растратах, все активно муссируется, проводятся проверки. Никого не волнует, что это ложь. А потом идут обвинения в коррупции.

Марина Ковтун заявила, что расценивает все это, как травлю и заказ. И не исключает усиление давления на нее лично и на ее семью.

Напомним, 20 октября бывшего замгубернатора Мурманской области Игоря Бабенко заключили под стражу на два месяца. Заседание по избранию меры пресечения прошло в Октябрьском суде.

Его обвиняют по ст. 159 ч.3 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения».

В должности заместителя губернатора Игорь Леонидович находился с февраля 2016 года. В его обязанности входила координация деятельности исполнительных органов власти, взаимодействие с федеральными органами, информационная политика правительства. Так же он курировал деятельность аппарата правительства.

Летом этого года под следствием оказались чиновники аппарата правительства Эдуард Никрашевский и Георгий Благодельский. Они подозреваются в незаконном расходовании средств внебюджетного фонда. В начале октября Игорь Бабенко написал заявление об увольнении.

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