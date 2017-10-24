27 октября в Мурманске состоится благотворительный сбор макулатуры

«Природа и Молодежь» объявляет благотворительную акцию по сбору макулатуры. Деньги, вырученные за продажу макулатуры (1 рубль за 1 кг) будут переданы фонду помощи бездомным животным «Путеводная звезда».

Акция приурочена сразу к двум экологическим праздникам: Международный день без бумаги (27 октября), и Всемирный день вторичной переработки, который ежегодно проводится по всему миру 15 ноября.

Результат прошлой благотворительной акции (9-10 марта) - 5,5 тонн макулатуры за два дня - до сих пор остается рекордом!

«Природа и Молодежь» принимает только книги, газеты, журналы, буклеты, листы A4, картонные коробки, рекламные листовки, упаковки из-под сухих продуктов или косметических средств. Убедительная просьба упаковывать макулатуру в коробки или перевязывать веревкой/скотчем.

Не принимается: горелая, мокрая бумага и картон, измельченная в шредере бумага, бумага, испачканная химическими веществами и маслами, коробки с жирными пятнами (из-под пиццы или полуфабрикатов), яичные лотки, втулки от туалетной бумаги, чеки, салфетки.

Данные требования обусловлены общими правилами сбора макулатуры.

Сбор пройдет в офисе ПиМ по адресу: проспект Кольский 110-а, офис 3-31.