Делегация Мурманской области приняла участие в работе Всероссийского слета-форума приемных семей

Замещающие родители смогли обсудить актуальные вопросы поддержки замещающих семей, эффективность реализации программ подготовки кандидатов в замещающие родители и сопровождения замещающих семей.

Основной тематикой обсуждаемых вопросов стали обеспечение безопасности, защита прав и законных интересов приемных детей в замещающих семьях. Для приемных родителей были организованы тренинги, семинары, мастер-классы, интерактивные занятия по проблемам воспитания детей.



Представители общественной организации «Ассоциация замещающих родителей Мурманской области» познакомили участников слета-форума с опытом работы нашего региона, рассказав о роли общественной организации в повышении престижа замещающих семей, а также познакомив с проектом «Тайный ангел» общественной организации «Заполярье без сирот».