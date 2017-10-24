Глава Мурманска Дмитрий Филиппов посетил один из мурманских дворов

Глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов посетил один из мурманских дворов.

Объезд состоялся по обращениям граждан. Жители высказали недовольство работой управляющей компании, которая обслуживает дом №21 по улице Шмидта.

Жалобы касались ненадлежащего состояния придомовой территории, открытых подвалов и аварийного состояния кровли. Глава муниципального образования посетил квартиры верхних этажей дома, в которых имеются проблемы из-за протечки крыши, и лично осмотрел подвальные помещения.

– Вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, находятся у меня на постоянном контроле, – отметил Дмитрий Филиппов. – Для разрешения данной ситуации необходимо консолидировать усилия – провести совместное совещание с жителями дома, управляющей организацией, Государственной жилищной инспекцией и Фондом капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области.