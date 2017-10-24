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Глава Мурманска Дмитрий Филиппов посетил один из мурманских дворов

10:4524 октября 2017Просмотров: 143

Глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов посетил один из мурманских дворов.

Объезд состоялся по обращениям граждан. Жители высказали недовольство работой управляющей компании, которая обслуживает дом №21 по улице Шмидта. 

Жалобы касались ненадлежащего состояния придомовой территории, открытых подвалов и аварийного состояния кровли. Глава муниципального образования посетил квартиры верхних этажей дома, в которых имеются проблемы из-за протечки крыши, и лично осмотрел подвальные помещения.

Вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, находятся у меня на постоянном контроле, – отметил Дмитрий Филиппов. – Для разрешения данной ситуации необходимо консолидировать усилия – провести совместное совещание с жителями дома, управляющей организацией, Государственной жилищной инспекцией и Фондом капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области. 

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