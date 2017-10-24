Мурманчанин убил сожительницу стулом в канун Нового года

Житель Мурманска, обвиняемый в убийстве своей сожительницы и причинении вреда здоровью знакомому, предстанет перед судом.

Мурманские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины.

Предварительным следствием установлено, что 16 и 17 октября прошлого года обвиняемый, в ходе ссоры с знакомым, умышленно нанес последнему девять ударов по голове и телу, причинив вред здоровью средней тяжести.

Кроме того вечером 31 декабря 2016 года мужчина, будучи нетрезв, находясь в квартире дома по улице Героев Рыбачьего в Мурманске, поссорившись с сожительницей, умышленно, с целью убийства, нанес последней 33 удара деревянным стулом по голове, телу и конечностям.

От полученных повреждений женщина, 1968 года рождения, скончалась на месте, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.