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Мурманские рыбаки, пытавшиеся с крабом сбежать от пограничников, заплатят штраф 2,5 миллиона

20:0324 октября 2017Просмотров: 81

Мурманских рыбаков, которые с нелегальным крабом на борту пытались сбежать от пограничников, привлекли к ответственности. За нарушения им придется заплатить крупный штраф.

В июле этого года в Баренцевом море сотрудники погрануправления по западному арктическому району задержали судно «Омега» мурманской компании «Нордфлот». Экипаж вел незаконный промысел камчатского краба. Нарушителей преследовали на сторожевом корабле «Полярная звезда», бойцы спецназа высаживались на судно с вертолета.

Рыбаки пытались избавиться от улова, но сделать это им не удалось. При осмотре траулера пограничники обнаружили в общей сложности 700 килограммов продукции из незаконно выловленного камчатского краба. Цена товара на рынке - полтора миллиона рублей. За нарушение правил рыболовства капитану траулера «Омега» придется заплатить штраф - 835 тысяч рублей. К административной ответственности привлекли и компанию-судовладельца «Нордфлот», по суду назначили штраф 1 миллион 600 тысяч рублей. Решение суда уже вступило в законную силу.

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