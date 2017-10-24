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На Северном флоте прошло учение отряда по борьбе с подводными диверсионными силами

11:1524 октября 2017Просмотров: 52

Военнослужащие отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Кольской флотилии разнородных сил Северного флота провели учение по охране базы подводных лодок в Полярном.

Учение прошло в двустороннем формате. Часть военнослужащих отряда выполняла роль условных диверсантов, попытавшихся проникнуть на охраняемую территорию и заминировать военные объекты. Основные силы отряда были задействованы в мероприятиях по обнаружению и нейтрализации противника, как в подводной среде, так и на берегу.

В ходе учения была отработана тактика ведения поиска подводных диверсионных сил и средств при помощи современного оборудования. В учении был задействован противодиверсионный катер «Грачонок» недавно поступивший на вооружение отряда, быстроходные лодки и боевые водолазы, сообщает пресс-служба Северного флота. 

В рамках учения было проведено гранатометание с применением реактивного гранатомёта ДП-61 «Дуэль», выполнен комплекс стрелковых упражнений из специального подводного оружия: автоматов АПС и пистолетов СПП-1 в подводной среде, а также и отработан захват условного диверсанта под водой.

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