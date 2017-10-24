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На территории Мурманского торгового порта мужчина попал под колеса спецтехники

15:0024 октября 2017Просмотров: 59

Сегодня утром на территории Мурманского морского порта произошло ДТП.

По предварительным данным, вследствие нарушения ПДД и техники безопасности, представитель подрядной организации попал под колеса гидравлического автоперегружателя и получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщает пресс-служба ММТП.

На место оперативно прибыла бригада скорой помощи, а также сотрудники Следственного комитета и ГИБДД, которые и выясняют все обстоятельства произошедшего.

В ПАО «ММТП» создана комиссия по расследованию данной ситуации.

Фото: Мурманск ДТП ЧП

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