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«Норникель» награжден знаком экологической ответственности

14:4624 октября 2017Просмотров: 26

«Норникель» выступил партнёром третьей Российской экологической недели, которая прошла в Москве, и получил высокую награду «Знак экологической ответственности».

Организаторами одного из главных событий Года экологии стали Минприроды и Экологическая палата РФ. На церемонии открытия министр природных ресурсов Сергей Донской зачитал приветствие президента России Владимира Путина, где была подчеркнута особая роль общественных организаций в защите окружающей среды. Он также отметил важность культурной составляющей экологического форума и высокий уровень работы мероприятия.

Компанию на форуме представила вице-президент Елена Безденежных. Топ-менеджер отметила, что Российская экологическая неделя является одной из ведущих площадок, на которой развивается конструктивный диалог власти, бизнеса и общества, подводятся первые итоги Года экологии и намечаются новые векторы совместной деятельности по охране окружающей среды.

«Компания всегда открыта для такого диалога и готова к сотрудничеству с государством и партнерами, экспертным и научным сообществом в поиске наиболее оптимальных решений вопросов экологической повестки», — сказал Елена Безденежных.

Мероприятие закончилось церемонией вручения премии общественного признания «Знак экологической ответственности». Высокую награду «Норникель» получил за реализацию проекта закрытия Никелевого завода в Норильске.

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