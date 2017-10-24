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Прогноз погоды по Мурманской области на 25 октября

13:4424 октября 2017Просмотров: 102

Переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 12-17 м/с, на юге 7-12 м/с Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях до -12°, днем от -2 до +3°. Местами гололедица.  

Прогноз погоды на 25 октября по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-5..-7

0..-2

без осадков

без осадков

Умба

-1..-3

0..+2

без осадков

без осадков

Полярные Зори

-5..-7

0..-2

без осадков

без осадков

Апатиты

-6..-8

0..-2

без осадков

небольшой снег

Кировск

-6..-8

0..-2

без осадков

небольшой снег

Ковдор

-6..-8

0..-2

небольшой снег

небольшой снег

Мончегорск

-2..-4

0..-2

без осадков

без осадков

Ловозеро

-8..-10

0..-2

без осадков

без осадков

Оленегорск

-2..-4

0..-2

без осадков

без осадков

Никель

-2..-4

-1..+1

без осадков

без осадков

Заполярный

-3..-5

0..-2

без осадков

без осадков

Североморск

-2..-4

-1..+1

без осадков

без осадков

Мурманск

   -2..-4

-1..+1

без осадков

без осадков

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 25 октября

Температура воздуха

утром -2..-4 

днем -1..+1

вечером 0..-2

Осадки

 без осадков

без осадков

без осадков

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