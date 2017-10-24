Прогноз погоды по Мурманской области на 25 октября

Переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 12-17 м/с, на юге 7-12 м/с Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях до -12°, днем от -2 до +3°. Местами гололедица.

Прогноз погоды на 25 октября по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -5..-7 0..-2 без осадков без осадков Умба -1..-3 0..+2 без осадков без осадков Полярные Зори -5..-7 0..-2 без осадков без осадков Апатиты -6..-8 0..-2 без осадков небольшой снег Кировск -6..-8 0..-2 без осадков небольшой снег Ковдор -6..-8 0..-2 небольшой снег небольшой снег Мончегорск -2..-4 0..-2 без осадков без осадков Ловозеро -8..-10 0..-2 без осадков без осадков Оленегорск -2..-4 0..-2 без осадков без осадков Никель -2..-4 -1..+1 без осадков без осадков Заполярный -3..-5 0..-2 без осадков без осадков Североморск -2..-4 -1..+1 без осадков без осадков Мурманск -2..-4 -1..+1 без осадков без осадков

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 25 октября