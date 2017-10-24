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Пять граждан Конго пытались попасть из России в Норвегию

09:4524 октября 2017Просмотров: 93

Сотрудниками УФСБ России по Мурманской области совместно с ПУ ФСБ России по Республике Карелия при попытке незаконного пересечения границы из России в Норвегию были задержаны пятеро граждан Демократической Республики Конго.

Пять граждан 1973, 1981, 1984, 1990 и 1992 года рождения были без документов и пересекали границу установленного пункта пропуска.

Следственным отделом УФСБ России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации).

Следственные действия по делу продолжаются, сообщает пресс-служба УФСБ России по Мурманской области. 

Фото:  УФСБ России по Мурманской области

 

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