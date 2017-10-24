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С начала года в Мурманской области зарегистрировано 176 наездов на пешеходов

16:4524 октября 2017Просмотров: 49

Сотрудники ГИБДД на улицах Заполярья выявляют нарушителей Правил дорожного движения.

С начала года на территории области зарегистрировано 176 наездов на пешеходов, в которых 10 человек погибло и 179 получили травмы. 

С 23 октября на территории Мурманской области сотрудники Госавтоинспекции проводят специальные рейды в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Пешеход».

Основная цель мероприятия - профилактика безопасности дорожного движения, а также выявление и пресечение нарушений ПДД с участием пешеходов.

Только за первый день мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции по Мурманской области выявлено более 190 нарушений ПДД, в том числе 36 нарушений допущенные самими пешеходами. 13 водителей не предоставили преимущество в движении пешеходам.

Несмотря на присутствие сотрудников ГИБДД, пять водителей допустили проезд на запрещающий сигнал светофора. В отношении автолюбителей составлены административные материалы по ст.12.12.ч.1 КоАП РФ.

Помимо выявления нарушений, инспекторы ГИБДД проводят и профилактическую работу. Общаются с участниками дорожного движения, напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения, соблюдения скоростного режима и напоминают о важности использования светоотражающих элементов.

Особое внимание уделено детской безопасности. С начала года в дорожно-транспортных происшествиях с участием детей-пешеходов пострадали 52 ребенка. Во время рейда инспекторы остановили школьника, который хотел перейти проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. С ребенком и его родителями проведена разъяснительная беседа.

Сотрудники ГИБДД отмечают, что подобные мероприятия дисциплинируют участников дорожного движения, заставляют быть более внимательным на дороге и ответственно относиться к дорожному движению, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

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