Североморские поисковики закрыли полевой сезон

Состоялось закрытие полевого поискового сезона Североморского поискового отряда «Ваенга». Этот год выдался насыщенным и, несмотря на позднее лето, был ознаменован очень интересными находками.

За 2017 год представители отряда при поддержке жителей Североморска обнаружили останки трех самолетов времен Великой Отечественной войны. Это И-16, И-153 «Чайка» и «Киттихаук».

Итого за два года работы в активе отряда – пять самолетов.

Часть найденных обломков перенесены в комнату Боевой Славы отдела молодежи и спорта администрации Североморска, остальные части будут вывезены зимой на снегоходах.

Все находки задокументированы фотографиями, и в предстоящий зимний период будет вестись работа с военными архивами России, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В дни празднования 73 годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, 25 октября в 11 часов в Музее авиации поселка Сафоново состоится передача лопасти винта самолета ЯК-9Д, найденного Североморским поисковым отрядом «Ваенга» летом 2016 года.