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Справки о ДТП не будут выдавать в Госавтоинспекции

15:4524 октября 2017Просмотров: 101

Госавтоинспекция не будет выдавать справки о ДТП. Норма вступила с 20 октября.

Как сообщает «Медиа Центр» со ссылкой на «Российскую газету», из нового регламента ГИБДД убрали соответствующий пункт.

При этом в правилах страхования справка о ДТП является одним из обязательных документов. Такая коллизия возникла из-за того, что три года назад правила страхования стал утверждать Центробанк, который так и не договорился с МВД.

В ведомстве считают, что в остальных документах о ДТП указывается достаточно данных.

Крупнейшие страховщики поспешили заявить, что справку о ДТП они требовать не будут, но сроки рассмотрения спорных дел увеличатся, информирует «Российская газета». Кроме этого, 25 октября Центробанк и представители страховых компаний обсудят, как они будут работать при новых условиях.

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