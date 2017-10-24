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Студенты-бюджетники МГТУ и МАГУ теперь смогут пользоваться городской картой поддержки

16:0824 октября 2017Просмотров: 48

В Мурманске продолжается реализация социальной программы «Городская карта поддержки», запущенной в 2011 году. К ней присоединяются все больше горожан. Помимо льготных категорий граждан, обладателями карты станут студенты Мурманского государственного технического университета и Мурманского арктического государственного университета, обучающиеся на бюджетной основе.

Сегодня состоялось подписание соглашений между администрацией заполярной столицы и руководством учебных заведений.

«Практика показала, что проект очень востребован среди мурманчан. В настоящее время держателями карт являются более 21 тысячи человек. Отрадно, что сегодня бизнес социально ориентирован и заинтересован в участии в программе», – рассказал глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

Всего проект охватывает более 190 объектов торговли, сферы услуг и туризма, в их числе не только магазины, но и кинотеатр, аптеки.

«Карта предоставит студентам возможность использовать скидку как на услуги, так и на определенные виды товаров, что позволит сэкономить денежные средства», – отметила и.о. ректора Мурманского арктического государственного университета Ирина Шадрина.

«Благодаря проекту студенты смогут получить хорошую социальную поддержку. Важно, что программа распространяется на ту категорию горожан, которая является значимой для развития Мурманска», – подчеркнул ректор Мурманского государственного технического университета Сергей Агарков.

Городская карта поддержки позволяет получить скидку от 5 до 25 процентов на утвержденный ассортимент продуктов питания, лекарств и других товаров и услуг, сообщает пресс-служба мурманской администрации.

В прошлом году функции карты были расширены: теперь она не только предоставляет скидку, но и является полноценным платежным инструментом.

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