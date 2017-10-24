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Студенты получат городскую карту поддержки

20:0624 октября 2017Просмотров: 89

Скидки в аптеки и продовольственные магазины. С сегодняшнего дня получить социальную «Городскую карту поддержки» могут и студенты. Льготники и те, кто учится на бюджете. В администрации Мурманска подписано трёхстороннее соглашение между городом и руководством двух ВУЗов.

Теперь студенты государственного технического и арктического университетов смогут получить городскую карту поддержки и воспользоваться льготами. Доступна карта студентам, которые учатся бесплатно. Таких, например, в техническом ВУЗе - более трёх тысяч.

Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска: «Сегодняшнее подписание - важно. Сегодня мы говорим о поддержке студентов. Мы понимаем, что студенты, которые учатся на бюджете - это люди, которые хорошо учатся. А ещё понятно, что студенты нуждаются в такой поддержке».

Напомним, социальная программа открыта в Мурманске с 2011 года. С ней можно получить скидку в магазинах и кинотеатрах, аптеках и агентствах по туризму. В списке организаций, предоставляющих скидку - почти 200 компаний. Сейчас картой пользуются более 20 тысяч северян, теперь к этому количество добавились и студенты.

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