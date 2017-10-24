В этом году по итогам обращений в Управление регулирования электроэнергетики ФАС 12 октября согласована возможность установления региональным комитетом с 1 июля 2018 года тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему потребителей Мурманской области с ростом, не превышающим 1% (или 3 коп. за 1 кВтч), как это было в 2016 и 2017 годах.

Марина Ковтун на вчерашнем оперативном совещании подчеркнула, что такого низкого роста тарифов на электроэнергию для населения третий год подряд не наблюдается больше ни в одном субъекте Российской Федерации.

Как в текущем году, так и в следующем тариф на электроэнергию для населения Мурманской области будет занимать 6 место по стране и оставаться самым низким в Северо-Западном федеральном округе.

Губернатор поблагодарила Комитет по тарифному регулированию за проведённую работу и поручила не позднее 20 декабря установить тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Мурманской области на 2018 год на уровне предельного минимального уровня, установленного ФАС России.

Глава региона ещё раз затронула тему о ежегодных перерасчетах для населения за фактически потребленную тепловую энергию, о котором говорилось на оперативном совещании в прошлый понедельник.

«Правительство Мурманской области рекомендует главам муниципальных образований добиться того, чтобы управляющие организации заблаговременно ставили местные власти в известность о готовящемся перерасчете и там, где получились большие суммы, нужно сразу же принимать решение о реструктуризации платежей», – подчеркнула губернатор.

Тариф на электроэнергию для населения Мурманской области остается самым низким в СЗФО

В этом году по итогам обращений в Управление регулирования электроэнергетики ФАС 12 октября согласована возможность установления региональным комитетом с 1 июля 2018 года тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему потребителей Мурманской области с ростом, не превышающим 1% (или 3 коп. за 1 кВтч), как это было в 2016 и 2017 годах.



Марина Ковтун подчеркнула, что такого низкого роста тарифов на электроэнергию для населения третий год подряд не наблюдается больше ни в одном субъекте Российской Федерации.

Как в текущем году, так и в следующем тариф на электроэнергию для населения Мурманской области будет занимать 6 место по стране и оставаться самым низким в Северо-Западном федеральном округе.

Губернатор поблагодарила Комитет по тарифному регулированию за проведённую работу и поручила не позднее 20 декабря установить тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Мурманской области на 2018 год на уровне предельного минимального уровня, установленного ФАС России.