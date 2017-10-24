Телепрограмма на 24 октября (пятница)

Программа передач Телеканала ТВ21+
Среда, 25 октября 2017 г.
06:00 Телегазета (12+)
06:30 Новости ТВ-21 (16+)
07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
08:00 Новости ТВ-21 (16+)
08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
09:00 Новости ТВ-21 (16+)
09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
10:00 Новости ТВ-21 (16+)
10:30 НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ДЕЖУРНЫЙ (16+)
Острые репортажи с городских улиц.
10:45 ВОВРЕМЯ лайт (16+)
Актуальное интервью.
11:00 Мамочки-2. 14 серия. Сериал (16+)
Россия. 2012 г.
Комедия.
В ролях: Елена Яковлева, Нелли Уварова, Елена Оболенская, Анна Большова, Анастасия Савосина, Наталья Рыжих, Татьяна Шатилова, Валерий Афанасьев, Владимир Капустин, Елена Ласкавая.
«Мамочки 2» - история о приключениях отважной команды родительниц во главе с отчаянной воспитательницей детского сада Надеждой Суворовой. Они вынуждены бороться с социальной несправедливостью в родном городе. Параллельно раскрываются личные истории всех «мамочек» и, конечно, главной героини - Надежды Суворовой.
11:54 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Поморский песенный фестиваль. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».
12:00 Неизвестная планета. Документальный цикл (12+)
В каждой стране есть сокровенное, нечто, хранимое небольшим количеством людей. Эти культуры замкнуты в своем самосознании, они верны своим традициям. Их знание сакрально, не ведомо чужаку, оно бережно и старательно оберегается и передаётся из поколения в поколение. Это могут быть старообрядцы Горного Алтая, индейцы уичоли мексиканской пустыни, кубинские хранители культа Вуду, кхмерские долгожители Камбоджи, индийские джайны…
12:30 Телегазета (12+)
13:00 Новости ТВ-21 (16+)
13:30 ВОВРЕМЯ лайт (16+)
Актуальное интервью.
13:45 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)
Развлекательное шоу.
14:00 Молитва за победу. Документальный фильм (16+)
Из чего складывалась победа в Великой Отечественной войне? Из подвигов солдат и мужества народа, из многочисленной армии и территориальных просторов, из ошибок вермахта и достижений советского руководства? Авторы религиозно-просветительского фильма «Молитва за победу» добавляют еще одну причину – православную веру. Основываясь на реальных историях о том, как служители церкви противостояли фашизму, команда документалистов обосновывает заявленную в прологе мысль: «Войны только начинают люди, а оканчивает их сам Бог»...
14:56 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Глендониты – поморские рогульки. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».
15:00 Новости ТВ-21 (16+)
15:15 Телегазета (12+)
15:30 Неизвестная планета. Документальный цикл (12+)
В каждой стране есть сокровенное, нечто, хранимое небольшим количеством людей. Эти культуры замкнуты в своем самосознании, они верны своим традициям. Их знание сакрально, не ведомо чужаку, оно бережно и старательно оберегается и передаётся из поколения в поколение. Это могут быть старообрядцы Горного Алтая, индейцы уичоли мексиканской пустыни, кубинские хранители культа Вуду, кхмерские долгожители Камбоджи, индийские джайны…
16:00 Новости ТВ-21 (16+)
16:15 Телегазета (12+)
16:30 Язь против еды. Документальный цикл (16+)
Звезда интернета Виктор Язь Гончаренко путешествует по странам и воплощает в жизнь свои кулинарные фантазии.
17:00 Познавательная программа (12+)
Что такое климат?
Аральское море.
Что такое электричество?
17:20 Мультимир (12+)
Раскраска.
Фиксики.
Приключения Домовенка. Дом для Кузьки.
Мы живем в России.
17:52 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Разноцветная картошка.
18:02 Телегазета (12+)
18:30 Разрушители заблуждений. 1 серия. Документальный фильм (16+)
Почему мы так легко позволяем ввести себя в заблуждение? Что является фактом, а что — мифом? Разбираться с окружающими нас заблуждениями будут известный ведущий Сергей Шолохов и его сын Всеволод Москвин.
19:30 Новости ТВ-21 (16+)
20:00 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (16+)
Программа для автолюбителей.
20:20 ВОВРЕМЯ лайт (16+)
Актуальное интервью.
20:30 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)
Развлекательное шоу.
20:45 НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ДЕЖУРНЫЙ (16+)
Острые репортажи с городских улиц.
21:00 Мамочки-2. 15 серия. Сериал (16+)
Россия. 2012 г.
Комедия.
В ролях: Елена Яковлева, Нелли Уварова, Елена Оболенская, Анна Большова, Анастасия Савосина, Наталья Рыжих, Татьяна Шатилова, Валерий Афанасьев, Владимир Капустин, Елена Ласкавая.
«Мамочки 2» - история о приключениях отважной команды родительниц во главе с отчаянной воспитательницей детского сада Надеждой Суворовой. Они вынуждены бороться с социальной несправедливостью в родном городе. Параллельно раскрываются личные истории всех «мамочек» и, конечно, главной героини - Надежды Суворовой.
21:54 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Успенская церковь в Варзуге. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».
22:00 Новости ТВ-21 (16+)
22:30 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (16+)
Программа для автолюбителей.
22:50 ВОВРЕМЯ лайт (16+)
Актуальное интервью.
23:00 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)
Развлекательное шоу.
23:15 НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ДЕЖУРНЫЙ (16+)
Острые репортажи с городских улиц.
23:30 Твой мир. 15 серия. Сериал (16+)
Россия. 2012 г.
Мелодрама, детектив.
В ролях: Дарья Носик, Петр Кислов, Игорь Ясулович, Анна Казючиц, Ольга Остроумова- Гутшмидт, Наталья Аринбасарова, Анастасия Цветаева, Михаил Евланов, Алексей Якубов, Михаил Станкевич.
У каждой вещи есть своя мистическая история... Получив в наследство антикварную лавку, молодой парень Артем попадает в совершенно новый для него мир старинных вещей и артефактов. Однако каждая вещь имеет свою тайну, которую должен разгадать именно Артем. Артему придется быть готовым к тому, что его окружающий мир сильно изменится... Изменится и он сам. Но в какую сторону?
00:23 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Раякоски – пограничный порог.
00:30 Телегазета (12+)
01:00 Новости ТВ-21 (16+)
01:30 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (16+)
Программа для автолюбителей.
01:45 ВОВРЕМЯ лайт (16+)
Актуальное интервью.
02:00 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)
Развлекательное шоу.
02:15 НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ДЕЖУРНЫЙ (16+)
Острые репортажи с городских улиц.
02:30 Новости ТВ-21 (16+)
03:00 Телегазета (12+)
03:30 Твой мир. 15 серия. Сериал (16+)
Россия. 2012 г.
Мелодрама, детектив.
В ролях: Дарья Носик, Петр Кислов, Игорь Ясулович, Анна Казючиц, Ольга Остроумова- Гутшмидт, Наталья Аринбасарова, Анастасия Цветаева, Михаил Евланов, Алексей Якубов, Михаил Станкевич.
У каждой вещи есть своя мистическая история... Получив в наследство антикварную лавку, молодой парень Артем попадает в совершенно новый для него мир старинных вещей и артефактов. Однако каждая вещь имеет свою тайну, которую должен разгадать именно Артем. Артему придется быть готовым к тому, что его окружающий мир сильно изменится... Изменится и он сам. Но в какую сторону?
04:17 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Рождество в Норвегии. Рождество - особенная пора, наполненная красотой, спокойствием и радостью. Фильм представляет русский взгляд на Рождество в Норвегии.
04:30 Новости ТВ-21 (16+)
05:00 Телегазета (12+)
05:30 Политическая гостиная. Справедливая Россия (16+)
05:45 Политическая гостиная. КПРФ (16+)