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Телепрограмма на 24 октября (пятница)

18:4624 октября 2017Просмотров: 69

Программа передач Телеканала ТВ21+

Среда, 25 октября 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Новости ТВ-21 (16+)

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ДЕЖУРНЫЙ (16+)

                Острые репортажи с городских улиц.

10:45 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

                Актуальное интервью.

11:00 Мамочки-2. 14 серия. Сериал (16+)

Россия. 2012 г. 

                Комедия.

                В ролях: Елена Яковлева, Нелли Уварова, Елена Оболенская, Анна Большова, Анастасия            Савосина, Наталья Рыжих, Татьяна Шатилова, Валерий Афанасьев, Владимир Капустин,        Елена Ласкавая.

                «Мамочки 2» - история о приключениях отважной команды родительниц во главе с         отчаянной воспитательницей детского сада Надеждой Суворовой. Они вынуждены   бороться с социальной несправедливостью в родном городе. Параллельно раскрываются            личные истории всех «мамочек» и, конечно, главной героини - Надежды Суворовой.

11:54 Из коллекции ТВ-21 (6+)               

Поморский песенный фестиваль. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света». 

12:00 Неизвестная планета. Документальный цикл (12+)

                В каждой стране есть сокровенное, нечто, хранимое небольшим количеством людей. Эти           культуры замкнуты в своем самосознании, они верны своим традициям. Их знание                сакрально, не ведомо чужаку, оно бережно и старательно оберегается и передаётся из             поколения в поколение. Это могут быть старообрядцы Горного Алтая, индейцы уичоли          мексиканской пустыни, кубинские хранители культа Вуду, кхмерские долгожители   Камбоджи, индийские джайны…

12:30 Телегазета (12+)

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

                Актуальное интервью.

13:45 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

                Развлекательное шоу.

14:00 Молитва за победу. Документальный фильм (16+)

                Из чего складывалась победа в Великой Отечественной войне? Из подвигов солдат и       мужества народа, из многочисленной армии и территориальных просторов, из ошибок               вермахта и достижений советского руководства? Авторы религиозно-просветительского           фильма «Молитва за победу» добавляют еще одну причину – православную веру.             Основываясь на реальных историях о том, как служители церкви противостояли фашизму,         команда документалистов обосновывает заявленную в прологе мысль: «Войны только                 начинают люди, а оканчивает их сам Бог»...

14:56 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Глендониты – поморские рогульки. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света». 

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:15 Телегазета (12+)

15:30 Неизвестная планета. Документальный цикл (12+) 

                В каждой стране есть сокровенное, нечто, хранимое небольшим количеством людей. Эти           культуры замкнуты в своем самосознании, они верны своим традициям. Их знание                сакрально, не ведомо чужаку, оно бережно и старательно оберегается и передаётся из             поколения в поколение. Это могут быть старообрядцы Горного Алтая, индейцы уичоли          мексиканской пустыни, кубинские хранители культа Вуду, кхмерские долгожители   Камбоджи, индийские джайны…

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+) 

16:30 Язь против еды.  Документальный цикл (16+)

Звезда интернета Виктор Язь Гончаренко путешествует по странам и воплощает в жизнь свои кулинарные фантазии. 

17:00 Познавательная программа (12+) 

Что такое климат? 

Аральское море. 

Что такое электричество? 

17:20 Мультимир (12+)

Раскраска.

Фиксики.

Приключения Домовенка. Дом для Кузьки. 

Мы живем в России. 

17:52 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Разноцветная картошка.

18:02 Телегазета (12+)

18:30 Разрушители заблуждений. 1 серия. Документальный фильм (16+)

                Почему мы так легко позволяем ввести себя в заблуждение? Что является фактом, а что —           мифом? Разбираться с окружающими нас заблуждениями будут известный ведущий           Сергей                Шолохов и его сын Всеволод Москвин.

19:30 Новости ТВ-21 (16+)

20:00 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (16+)

                Программа для автолюбителей.

20:20 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

                Актуальное интервью.

20:30 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

                Развлекательное шоу.

20:45 НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ДЕЖУРНЫЙ (16+)

                Острые репортажи с городских улиц.

21:00 Мамочки-2. 15 серия. Сериал (16+)

Россия. 2012 г.

                Комедия.

                В ролях: Елена Яковлева, Нелли Уварова, Елена Оболенская, Анна Большова, Анастасия            Савосина, Наталья Рыжих, Татьяна Шатилова, Валерий Афанасьев, Владимир Капустин,        Елена Ласкавая.

                «Мамочки 2» - история о приключениях отважной команды родительниц во главе с         отчаянной воспитательницей детского сада Надеждой Суворовой. Они вынуждены   бороться с социальной несправедливостью в родном городе. Параллельно раскрываются            личные истории всех «мамочек» и, конечно, главной героини - Надежды Суворовой.

21:54 Из коллекции ТВ-21 (6+)                                                     

Успенская церковь в Варзуге. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

22:00 Новости ТВ-21 (16+)

22:30 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (16+)

                Программа для автолюбителей.

22:50 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

                Актуальное интервью.

23:00 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

                Развлекательное шоу.

23:15 НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ДЕЖУРНЫЙ (16+)

                Острые репортажи с городских улиц.

23:30 Твой мир. 15 серия. Сериал (16+)

Россия. 2012 г. 

Мелодрама, детектив. 

                В ролях: Дарья Носик, Петр Кислов, Игорь Ясулович, Анна Казючиц, Ольга Остроумова-   Гутшмидт, Наталья Аринбасарова, Анастасия Цветаева, Михаил Евланов, Алексей Якубов,      Михаил Станкевич.

                У каждой вещи есть своя мистическая история... Получив в наследство антикварную лавку,           молодой парень Артем попадает в совершенно новый для него мир старинных вещей и    артефактов. Однако каждая вещь имеет свою тайну, которую должен разгадать именно          Артем. Артему придется быть готовым к тому, что его окружающий мир сильно         изменится... Изменится и он сам. Но в какую сторону?

00:23 Из коллекции ТВ-21 (6+)              

Заповедник. Раякоски – пограничный порог.

00:30 Телегазета (12+)

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (16+)

                Программа для автолюбителей.

01:45 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

                Актуальное интервью.

02:00 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

                Развлекательное шоу.

02:15 НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ДЕЖУРНЫЙ (16+)

                Острые репортажи с городских улиц.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+) 

03:30 Твой мир. 15 серия. Сериал (16+) 

Россия. 2012 г. 

Мелодрама, детектив. 

                В ролях: Дарья Носик, Петр Кислов, Игорь Ясулович, Анна Казючиц, Ольга Остроумова-   Гутшмидт, Наталья Аринбасарова, Анастасия Цветаева, Михаил Евланов, Алексей Якубов,      Михаил Станкевич.

                У каждой вещи есть своя мистическая история... Получив в наследство антикварную лавку,           молодой парень Артем попадает в совершенно новый для него мир старинных вещей и    артефактов. Однако каждая вещь имеет свою тайну, которую должен разгадать именно          Артем. Артему придется быть готовым к тому, что его окружающий мир сильно         изменится... Изменится и он сам. Но в какую сторону?

04:17 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+) 

Рождество в Норвегии. Рождество - особенная пора, наполненная красотой, спокойствием и радостью. Фильм представляет русский взгляд на Рождество в Норвегии.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+) 

05:30 Политическая гостиная. Справедливая Россия (16+)

05:45 Политическая гостиная. КПРФ (16+)

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