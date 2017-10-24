В Коле прошел фестиваль-конкурс военно-патриотической песни – «Нам выпала честь прикоснуться к Победе». Проводится он уже третий год. Участники выступили на сцене Кольского районного Центра культуры.

Это выступление на вечернем гала-концерте Ксении Савченко. Она, как и все участники концерта, финалистка конкурса, который прошел накануне. Девушка попробовала свои силы в номинации - сольное пение. Участвует в фестивале уже второй год.



Ксения Савченко: «Очень сильные участники. Сама шокирована немножко. Не ожидала такого».



Свободных мест в зрительном зале нет. Посвящён фестиваль 73 годовщине разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье. Участвуют коллективы и исполнители от воинских частей, силовых структур, образовательных учреждений города Мурманска и области. 26 исполнителей из Гаджиево, Видяево, Печенги, Оленьей Губы, Кольского района, представители Культурно-художественной бригады Подводных сил Северного флота, противолодочного корабля «Адмирал Левченко». Среди новичков - курсанты Мурманского нахимовского училища.



Спартак Тараш: «Мы одни из первых кто туда попали. Да, поступили. Попали в историю».

Степан Кирюхин: «Сколько дали времени, столько и готовились».

Никита Николаев: «Сейчас мы будем петь песню - Потому что война. Конечно, все трясутся, боятся».

Иван Румянцев: «На сцене я с 3-4 лет. Занимаюсь я уже давно. Я уже выступал на этой сцене».



Для победителей и призеров конкурса приготовили, как дипломы и кубки, так и ценные призы. Организаторы отмечают, что каждый год желающих выступить на конкурсе становится все больше.