16+
I-7°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В мурманском баре мужчина ранил молодого человека отверткой

10:1524 октября 2017Просмотров: 61

Ночью сотрудникам ОВО по Мурманску поступила информация о возникновении конфликта между посетителями бара, расположенного по ул. Аскольдовцев. 

Сотрудники Рогвардии выяснили, что некоторое время назад гражданин 1958 года рождения угрожал убийством молодому человеку 1994 года рождения. 

Для подтверждения угроз, мужчина нанес ему удар отверткой в грудь. 

Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, а потерпевшему вызвали бригаду скорой помощи.

Мужчина, наносивший удар, как оказалось, ранее неоднократно судимый, был доставлен в полицию для дальнейших разбирательств.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ, сообщает Управление Росгвардии по Мурманской области.

Читайте также
Дмитрий Функнер - водитель автобуса по призваниюВ штабе Северного флота начал работу центр торгово-бытового обслуживания «Военторга»Пять граждан Конго пытались попасть из России в НорвегиюТариф на электроэнергию для населения Мурманской области остается самым низким в СЗФО
В Мурманской области ожидается мокрый снег и гололедицаВовремя: Эпидемия агрессии? Что делать?Прошлая неделя запомнилась опасными гонками и громкими судами #СВОДКАТВ21Марина Ковтун высказалась по следственным делам чиновниковДесятки недовольных энерготарифами мурманчан вышли на собрание в Первомайском округеСделали выводы и закупили новую технику. Готов ли к предстоящей зиме мурманский аэропорт?
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс