В мурманском баре мужчина ранил молодого человека отверткой

Ночью сотрудникам ОВО по Мурманску поступила информация о возникновении конфликта между посетителями бара, расположенного по ул. Аскольдовцев.

Сотрудники Рогвардии выяснили, что некоторое время назад гражданин 1958 г ода рождения угрожал убийством молодому человеку 1994 года рождения.

Для подтверждения угроз, мужчина нанес ему удар отверткой в грудь.

Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, а потерпевшему вызвали бригаду скорой помощи.

Мужчина, наносивший удар, как оказалось, ранее неоднократно судимый, был доставлен в полицию для дальнейших разбирательств.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ, сообщает Управление Росгвардии по Мурманской области.