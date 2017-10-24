Востребованные специалисты мирового уровня. Марина Ковтун встретилась со студентами Кольского транспортного колледжа

Сегодня губернатор Марина Ковтун посетила Кольский транспортный колледж и созданный на его базе центр компетенций по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей. Он первым в Мурманской области получил аккредитацию союза WorldSkills Russia.

WorldSkills - это единые мировые стандарты в системе средне-специального и высшего образования России. Благодаря чему выпускники колледжа очень востребованы на рынке труда, а работодатели получают специалистов высокого класса.



Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Это не оценка от одного до пяти, это не тест, это реальная работа. Это демонстрация своих компетенций. Вот в чем реальное значение центров компетенций».



В этом году в Кольском транспортном колледже проходил пробный демонстрационный экзамен WorldSkills. Это новая система итоговой аттестации, на которой студенты колледжа показали себя очень достойно.



Татьяна Масленникова, и.о. директора Кольского транспортного колледжа: «Когда мы увидели результаты, мы были поражены, колледж оказался лучшим по России, каждый студент получил медальон WorldSkills. Самый скромный результат у нас на 20 баллов выше, чем по России. Наш студент, который занял первое место в колледже, занял третье место по России. Для нас это результат».



Такие результаты появились во многом благодаря тому, что в колледже, который раньше выпускал поваров, продавцов и трактористов, решили сосредоточиться на профессиях транспортного профиля. Улучшили техническое оснащение учебных мест и пригласили в качестве преподавателей и экспертов тех, кто еще вчера мог бы стать работодателем для выпускников.



Сейчас в колледже обучают 455 студентов по специальностям, которые входят в ТОП-50 самых востребованных профессий мира. Как образно выразилась глава региона выпускники транспортного колледжа - «штучный товар».



Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Этот колледж преобразовался за два года. Использовал помещения для лабораторий и средства везде затрачены достаточно серьезные, чтобы ребята могли в полной мере и всему обучиться, и потом использовать эти знания в своей работе, без работы они не останутся на сто процентов».



«После колледжа, смотря, как ты обучишься. Если хорошо, то тебя и примут с руками и ногами, как говорится. А если учишься плохо, меньше шансов пробиться в люди».



Уже скоро Кольский транспортный колледж увеличит количество направлений, по которым будут обучать специалистов мирового уровня. Это кузовные работы, ремонт и обслуживание грузовиков и окраска автомобилей.