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Завтра в Мурманской области стартуют IV Дни инноваций

12:0024 октября 2017Просмотров: 327

25 октября 2017 года в Мурманске откроются ежегодные IV Дни инноваций Мурманской области, которые продолжат свою работу в течении трех дней по 27 октября 2017 года.

Традиционно, деловая программа IV Дней инноваций Мурманской области будет наполнена образовательными мероприятиями, в том числе семинарами, тренингами, мастер-классами и вебинарами от ведущих региональных и федеральных экспертов в области инноваций.

25 октября с 16.40 до 19.40 будет проходить тренинг «Блокчейн и криптовалюты: история и перспективы рынка. Как на этом заработать».

В рамках тренинга будут раскрыты следующие вопросы: инновации и цифровые валюты; обзор рынка криптовалют; блокчейн; биткоин; бизнес на рынке криптовалют.

Спикером выступит Вера Пронькина – сооснователь проекта «Блокчейн образование России», управляющий партнер компании ООО «Смарт АП», спикер «Сколково». Место проведения: г. Мурманск, ул. Егорова, 15, Мурманский арктический государственный университет (МАГУ). Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте Центра поддержки предпринимательства Мурманской области.

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