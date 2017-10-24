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Житель Мурмашей отправится под суд за оскорбление полицейского

13:0824 октября 2017Просмотров: 42

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Мурмашей, 1988 года рождения. Мужчину обвинили в оскорблении полицейского.

По версии следствия, злоумышленник, в один из майских вечеров этого года, находясь в состоянии опьянения в приемном покое Кольской центральной районной больницы, публично, в присутствии других лиц, оскорбил сотрудника полиции, высказывая в его адрес грубые слова и выражения, унижающие его честь и достоинство.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств и установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Расследование продолжается.

 

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