16+
!-2°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

27 октября в Мурманске состоится благотворительный сбор макулатуры

09:3025 октября 2017Просмотров: 309

«Природа и Молодежь» объявляет благотворительную акцию по сбору макулатуры. Деньги, вырученные за продажу макулатуры (1 рубль за 1 кг) будут переданы фонду помощи бездомным животным «Путеводная звезда».

Акция приурочена сразу к двум экологическим праздникам: Международный день без бумаги (27 октября), и Всемирный день вторичной переработки, который ежегодно проводится по всему миру 15 ноября.

Результат прошлой благотворительной акции (9-10 марта) - 5,5 тонн макулатуры за два дня - до сих пор остается рекордом!

«Природа и Молодежь» принимает только книги, газеты, журналы, буклеты, листы A4, картонные коробки, рекламные листовки, упаковки из-под сухих продуктов или косметических средств. Убедительная просьба упаковывать макулатуру в коробки или перевязывать веревкой/скотчем.

Не принимается: горелая, мокрая бумага и картон, измельченная в шредере бумага, бумага, испачканная химическими веществами и маслами, коробки с жирными пятнами (из-под пиццы или полуфабрикатов), яичные лотки, втулки от туалетной бумаги, чеки, салфетки.

Данные требования обусловлены общими правилами сбора макулатуры.

Сбор пройдет в офисе ПиМ по адресу: проспект Кольский 110-а, офис 3-31.

Читайте также
В Мурманске топливо на большинстве заправок за неделю не подорожалоВ Апатитах задержали мужчину, находящегося в розыскеПрогулка по 19 веку. Как одевались придворные девушки?Мурманчанин не смог вылететь из России из-за долга в 250 тысяч рублей
В Мурманске сгорели два автомобиляС 25 октября в Североморской епархии начнется пребывание ковчега с мощами новомученников и исповедниковВ Мурманской области холодает. На дорогах местами гололедицаПолный Ягель: чем заняться в темноте, и является ли тёща другом человека?В Сочи завершился Всемирный фестиваль молодежи и студентовВостребованные специалисты мирового уровня. Марина Ковтун встретилась со студентами Кольского транспортного колледжа
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс