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Цены на бензин и дизельное топливо в Мурманской области поползли вверх

14:2025 октября 2017Просмотров: 115

Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области провело мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен с 16 по 22 октября.

У независимого продавца - «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92  

в среднем 38,84 руб.

увеличение на 09 коп.

АИ-95  

в среднем 41,62 руб.

увеличение на 03 коп.

Дт/зим               

в среднем 42,88 руб.

увеличение на 10 коп.

 

У независимого продавца - «Спецтехнология Плюс» цены на топливо в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92  

38,80 руб.

увеличение на 20 коп.

АИ-95  

41,60 руб.

увеличение на 20 коп.

Дт/зим

42,60 руб.

увеличение на 20 коп.

 

У «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовая цена на дизельное топливо изменилась следующим образом: 47000 руб/т (увеличение на 500 руб/т.).

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