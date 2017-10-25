Цены на бензин и дизельное топливо в Мурманской области поползли вверх

Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области провело мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен с 16 по 22 октября.

У независимого продавца - «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92 в среднем 38,84 руб. увеличение на 09 коп. АИ-95 в среднем 41,62 руб. увеличение на 03 коп. Дт/зим в среднем 42,88 руб. увеличение на 10 коп.

У независимого продавца - «Спецтехнология Плюс» цены на топливо в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92 38,80 руб. увеличение на 20 коп. АИ-95 41,60 руб. увеличение на 20 коп. Дт/зим 42,60 руб. увеличение на 20 коп.

У «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовая цена на дизельное топливо изменилась следующим образом: 47000 руб/т (увеличение на 500 руб/т.).