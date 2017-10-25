Цены на бензин и дизельное топливо в Мурманской области поползли вверх

Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области провело мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен с 16 по 22 октября.
У независимого продавца - «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:
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АИ-92
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в среднем 38,84 руб.
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увеличение на 09 коп.
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АИ-95
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в среднем 41,62 руб.
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увеличение на 03 коп.
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Дт/зим
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в среднем 42,88 руб.
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увеличение на 10 коп.
У независимого продавца - «Спецтехнология Плюс» цены на топливо в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:
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АИ-92
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38,80 руб.
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увеличение на 20 коп.
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АИ-95
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41,60 руб.
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увеличение на 20 коп.
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Дт/зим
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42,60 руб.
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увеличение на 20 коп.
У «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовая цена на дизельное топливо изменилась следующим образом: 47000 руб/т (увеличение на 500 руб/т.).