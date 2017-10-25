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Деньги нужны всегда, с этим не поспорить

20:0125 октября 2017Просмотров: 82

На срочные нужды, на спонтанные желания, важные планы и, особенно, на грядущие праздники. Но собственных средств может не хватать, и приходится либо копить, если есть время, либо обращаться за помощью. Где северяне могут её получить, расскажет «Карта потребителя».

Планы на будущее строят, так или иначе, все. Кто-то на ближайшую перспективу, например, правильно распределить финансы до аванса или порадовать подарком близкого человека. Кто-то заглядывает вдаль, планируя свадьбу или рождение ребёнка. При этом и «тактиков», и «стратегов» объединяет одно - для реализации любых планов нужны средства. И чаще всего - финансовые. Как сделать так, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями?

Артём Нечволод, менеджер отделения ПАО КБ «Восточный»: «Планирование бюджета и трат - признак финансово грамотного человека. Такой точно знает, что ему нужно приобрести, может ли он позволить себе данную покупку за свои средства или ему потребуется кредит. Мы всегда идём навстречу тем, кто стремится навстречу своей мечте. Поэтому мы готовы как провести консультацию, так и предоставить кредит на доступных условиях».

Но, несмотря на привычку планировать, траты иногда бывают неожиданными. Что делать, если средства были нужны, что называется, вчера?

Артём Нечволод, менеджер отделения ПАО КБ «Восточный»: «В большинстве случаев, клиенты банка «Восточный» получают кредит в день обращения. Так что, даже если случились непредвиденные расходы, решить вопрос в Восточном банке можно достаточно оперативно».

Клиентам надёжного банка можно смело строить планы на будущее. Ведь они знают, что всегда смогут получить финансовую поддержку на реализацию своих планов, просто обратившись в ближайший офис Восточного.

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