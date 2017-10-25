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Дорожная полиция: уклонение от сдачи водительского удостоверения усугубляет ситуацию для водителя

11:0025 октября 2017Просмотров: 118

В случае совершения грубых нарушений ПДД, которые  предусматривают лишение права управления, водитель в течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления, обязан сдать водительское удостоверение.

В случае утраты - заявить об этом  в подразделение Госавтоинспекции.

Инспекторы предостерегают граждан от уклонения от сдачи соответствующих документов. 

Срок лишения,  который начинается со дня вступления постановления в законную силу, прерывается, а возобновится только со дня сдачи либо изъятия удостоверения, или получения административным органом заявления об утрате указанных документов. 

Если гражданин вновь подвергся аналогичному наказанию, то течение срока лишения права начинается со дня, следующего за днем окончания срока наказания, примененного ранее.

Поэтому водителям настоятельно рекомендуем не усугублять негативную ситуацию, продлевая юридический срок отсутствия возможности управления транспортом, и сдавать указанные документы в назначенные сроки, сообщает ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Мурманску.

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